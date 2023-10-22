Sarı lekeleri dert etmeyin! Bu yöntemlerle çaydanlığınız ayna gibi parlayacak!
Çaydanlıklar, mutfağın en önemli eşyalarından biridir. Ancak zamanla çaydanlıklarda oluşan sarı lekeler, görünümünü bozabilir. Çaydanlıkları sararan kişiler hemen yenisini almak ister fakat artık yeni çaydanlık almak biraz tuzlu olabilir. Eski çaydanlığınız üzerinde oluşan bu lekeleri çıkarmak için birçok yöntem vardır. İşte detaylar…
Çaydanlığınız sarardıysa üzülmenize hiç gerek yok. Çaydanlıkları ayna gibi parlatmak için kullanabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemler, çaydanlığınıza zarar vermez ve kolaylıkla uygulanabilir. İşte eski çaydanlığınızı yeni gibi yapacak o yöntemler...
LİMON VE SİRKE
Limon suyu ve sirke, çaydanlıkları temizlemek için en etkili doğal yöntemlerden biridir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:
KARBONAT VE SİRKE
Karbonat ve sirke, çaydanlıkları temizlemek için kullanabileceğiniz başka bir etkili doğal yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:
DİŞ MACUNU
Diş macunu, çaydanlıkları temizlemek için kullanabileceğiniz pratik bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin:
KAYNAR SU
Kaynar su, çaydanlıkları temizlemek için kullanabileceğiniz etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin: