Haberler Yaşam Sarı lekeleri dert etmeyin! Bu yöntemlerle çaydanlığınız ayna gibi parlayacak!

Sarı lekeleri dert etmeyin! Bu yöntemlerle çaydanlığınız ayna gibi parlayacak! Çaydanlıklar, mutfağın en önemli eşyalarından biridir. Ancak zamanla çaydanlıklarda oluşan sarı lekeler, görünümünü bozabilir. Çaydanlıkları sararan kişiler hemen yenisini almak ister fakat artık yeni çaydanlık almak biraz tuzlu olabilir. Eski çaydanlığınız üzerinde oluşan bu lekeleri çıkarmak için birçok yöntem vardır. İşte detaylar… Habertürk Giriş: 22.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:24 facebook

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Çaydanlığınız sarardıysa üzülmenize hiç gerek yok. Çaydanlıkları ayna gibi parlatmak için kullanabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemler, çaydanlığınıza zarar vermez ve kolaylıkla uygulanabilir. İşte eski çaydanlığınızı yeni gibi yapacak o yöntemler...

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LİMON VE SİRKE Limon suyu ve sirke, çaydanlıkları temizlemek için en etkili doğal yöntemlerden biridir. Bu yöntemi uygulamak için şu adımları izleyin: Bir kâsenin içerisine eşit miktarda limon suyu ve sirke ekleyin.

Çaydanlığı bu karışımın içine koyun ve 30 dakika bekletin.

Yumuşak bir bez ile çaydanlığı durulayın ve kurulayın.