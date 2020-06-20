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İHA

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sağlık Bakanlığı binası Sarı Yelekliler tarafından kırmızıya boyandı. Bakanlığın önünde açıklama yapan göstericiler, sağlık sektöründeki kötü çalışma koşullarını eleştirdiler.

Göstericiler, sağlıkçıların bakanlık tarafından yok sayıldığını, bakanlığın para yönetimi konusunda kötü olduğunu açıkladı. Sarı Yelekliler, bakanlığın korona virüs salgını ile mücadelede yetersiz kaldığını vurguladı. Göstericiler, açıklamanın ardından ellerindeki boyalar ile bina girişini kırmızıya boyarken, boyanın salgında hayatını kaybedenlerin kanını temsil ettiğini ifade ettiler. Sarı Yelekliler, ayrıca bakanlığın önüne madalya şeklinde kestikleri bir karton bıraktı.

Öte yandan Fransa’da toplam korona virüs vaka sayısı 159 bin 452’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 617’ye ulaştı.