Sarıgerme'den sezonun ilk caretta caretta yavruları çıktı

Çakıroğlu, bu durumun hava sıcaklıklarındaki artışının yeni başlamasından kaynaklandığını vurguladı. Hava ve kum sıcaklıklarının kaplumbağaların cinsiyetlerinde önemli bir etken olduğunu dile getiren Çakıroğlu, şunları kaydetti:

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"Kaplumbağalar doğduklarında cinsiyetleri belli olmuyor. Tamamen kumun ve havanın sıcaklığına göre cinsiyetleri oluşuyor. 26 derecenin altındaki sıcaklıklarda erkek bireyler, üstündeki sıcaklıklarda ise dişi bireyler meydana geliyor. Bu sezon erkek birey sayısı biraz daha yüksek olacak gibi gözüküyor. Bu önemli çünkü, küresel ısınma sebebiyle kumsal sıcaklıkları, kum sıcaklıkları epey yükselmiş durumda. Dişi bireylerin yüksek, erkek bireylerin de düşük olarak çıkması söz konusu. Dolayısıyla bu sezon belki bunu biraz daha bertaraf etmiş olacağız diye düşünüyorum."