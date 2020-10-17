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Sarıkamış Ormanları'nda sonbahar güzelliği

Sarıkamış Ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu

Sarıkamış Ormanları'nda sonbahar güzelliği
AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

AA'nın haberine göre ilçedeki 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Karanlık Dere ve Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, Küçük Şelale ve Sarıkamış Ormanları içinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşadı.

Amatör fotoğrafçı Zeynep Kurtuluş, Sarıkamış'ta sonbaharın bir başka güzel yaşandığını söyledi.

İlçenin doğasında sonbaharda renk cümbüşü yaşandığını ifade eden Kurtuluş, "Amatör fotoğrafçılar olarak bir şeyler yakalamaya çalıştık. Sarıkamış’ta diğer mevsimlere nazaran sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Kavak ağaçları, çeşit çeşit renge büründü ve şu anda kızılı, sarısı, yeşili var. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor" dedi.

Fotoğrafçılardan Alper Yıldırım ise ilçenin eşsiz sonbahar güzelliklerini fotoğrafladıklarını belirtti.

Bölgede dere, şelalelerden oluşan çok güzel manzaraların bulunduğunu aktaran Yıldırım, herkesi ilçenin bu güzelliklerini görmeye davet etti.

Doğasever Türkü Demirci de sonbahar manzaralı doğada yürüyüş yaparak güzel zaman geçirdiklerini anlattı.

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