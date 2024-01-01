Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerinin yapımına başlandı

Heykel yapımı için civar bölge ve Handere'den 200 kamyon kar taşındı.

Öğretim görevlisi Zengin, bu seneki temanın "Beyaz Destanın Kahramanları" olduğunu söyledi.

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Zengin, "Şimdi o günleri düşündüğümüz zaman askerimizin üzerinde yazlık kıyafetleri var. Kimisinde çarık, tam teçhizat yok. Şehitlerimizin bu coğrafyada ne şartlarda bugünleri bize hazırlamak için savaştığını biraz hissedebiliyor, anlayabiliyoruz.