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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıkamış'ta ele geçirildi

        Sarıkamış'ta polisin operasyonunda ele geçirildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde polisin iki adrese düzenlendiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:23
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        Sarıkamış'ta ele geçirildi
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        Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar da şüpheli 2 kişiye ait ikametgaha operasyon düzenlendi.

        Şüpheli H.Ç. (27) ve A.Ç.'nin (31) evlerinde yapılan aramalarda 1 tek kırma av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, 1 9 mm tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 15 9 mm çapında fişek, 1 parçalanmış vaziyette av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

        Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler halkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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