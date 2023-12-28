Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Sarımsak ve maydanoz doğru tüketilirse bağışıklığı güçlendirir"

        "Sarımsak ve maydanoz doğru tüketilirse bağışıklığı güçlendirir"

        Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirecek beslenme önerilerinde bulunan Uzman Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, "Sarımsak, antioksidan özelliklere sahiptir ve doğru tüketildiği takdirde bağışıklığı güçlendirebilir. Sarımsağın doğal haliyle çiğ olarak, ezilerek veya salatalarda tercih edilmesi yararlılığını artırır. Maydanozun da yüksek C vitamini içeriği ve bağışıklığı koruyucu özellikleri bilinmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlığı korumak ve özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını söyleyen Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Bahadır, doğru tüketim yöntemlerine dikkat edilmediği takdirde, bu besinlerin sağlığa olan faydalarından tam anlamıyla yararlanmanın mümkün olmayabileceğine dikkat çekti.

        2

        BROKOLİ PİŞİRİLİRKEN TENCERE KAPAĞI KAPALI TUTULMALI

        Kış aylarında sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru besinleri doğru şekilde tüketmek büyük önem taşıdığını ifade eden Uzm. Dyt. Bahadır, "Brokoli, brüksel lahanası, havuç gibi besinler bağışıklığı güçlendirir ve C vitamini açısından zengindir. Bu sebzelerin çok parçaya ayrılmaması, uzun süre suda bekletilmemesi, az pişirilmesi ve pişirirken tencere kapağının kapalı tutulması önemlidir. Çiğ tüketim, besinlerin faydalarını daha etkili hale getirir" şeklinde konuştu.

        3

        SARIMSAĞI ÇİĞ TÜKETMEK YARARLILIĞINI ARTIRIR

        Sarımsağın antioksidan özelliklere sahip olduğunu ve doğru tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirebildiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Bahadır, "Sarımsağın doğal haliyle, çiğ olarak ve ezilerek veya salatalarda tercih edilmesi, yararlılığını artırır. Maydanozun yüksek C vitamini içeriği ve koruyucu özellikleri bilinmektedir. Ancak, pişirme işlemi C vitamini kaybına neden olabilir, bu nedenle maydanozu çiğ tüketmek etkisini artırır.

        4

        MEYVELER SUYU SIKILMADAN TÜKETİLMELİ

        Greyfurt, portakal, mandalina, nar gibi meyveler ise C vitamini bakımından zengindir. Bu meyvelerin taze olarak suyunu sıkmadan ve kabuklarını soyduktan sonra tüketilmesi gerekmektedir. Zaman geçtikten sonra tüketildikçe bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri azalabilir" ifadelerini kullandı.

        5

        AYVA VE ELMA İNCE BİR ŞEKİLDE SOYULMALI

        Uzm. Dyt. Bahadır, ayva ve elma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: "Ayva ve elma, bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlar. Bu meyvelerin yararlılıklarını artırmak için suda bekletilmemeli, mümkünse kabukları ile tüketilmeli, soyulacaksa ince bir şekilde soyulmalıdır. Mineral ve vitamin kaybını önlemek adına meyveleri pişirmeden çiğ olarak tüketmek bağışıklığın güçlenmesine daha olumlu bir etki sağlar."

        6

        BİTKİ ÇAYLARI 5 DAKİKADAN FAZLA SUDA BEKLETİLMEMELİ

        Bitki çaylarının da demleme süresinin uzatılmaması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Bahadır, "Bitki çayları 5 dakikadan fazla suda bekletilmemelidir. Bağışıklığı güçlendirmek ve kayıpları önlemek için hemen tüketilmelidir" dedi.

        7

        BAHARATLAR YEMEĞE SON DAKİKA EKLENMELİ

        Zencefil yanlış şekilde kaynatıldığında yararının azalacağını sözlerine ekleyen Uzm. Dyt. Bahadır, "Bu yüzden zencefilin su ile beraber kaynatılmaması ve kaynamış suda en fazla 5 dakika bekletilip tüketilmesi etkisini daha kolay bir şekilde görmemize yardımcı olacaktır.

        8

        Bunun dışında, bağışıklığı güçlendiren baharatlar da biyo-yararlanım açısından çiğ olarak tercih edilmeli veya yemeğin altına kapatılmadan önce son dakikada eklenmeli, yemek içerisinde uzun süre pişirilmemelidir. Isı işlemi arttıkça, bağışıklığı destekleyen antioksidan özellikleri azalmaktadır" dedi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Akıllara kemer takma zorunluluğu geldi
        Akıllara kemer takma zorunluluğu geldi
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        47 kez bıçaklayıp katletmişti! Katilin kardeşinden savunma!
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        HPV aşısı: Rahim ağzı kanserine karşı nasıl koruma sağlıyor?
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur ve kar uyarısı
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!