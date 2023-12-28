"Sarımsak ve maydanoz doğru tüketilirse bağışıklığı güçlendirir"

Greyfurt, portakal, mandalina, nar gibi meyveler ise C vitamini bakımından zengindir. Bu meyvelerin taze olarak suyunu sıkmadan ve kabuklarını soyduktan sonra tüketilmesi gerekmektedir. Zaman geçtikten sonra tüketildikçe bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri azalabilir" ifadelerini kullandı.

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AYVA VE ELMA İNCE BİR ŞEKİLDE SOYULMALI

Uzm. Dyt. Bahadır, ayva ve elma tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: "Ayva ve elma, bağışıklığı güçlendirmeye katkı sağlar. Bu meyvelerin yararlılıklarını artırmak için suda bekletilmemeli, mümkünse kabukları ile tüketilmeli, soyulacaksa ince bir şekilde soyulmalıdır. Mineral ve vitamin kaybını önlemek adına meyveleri pişirmeden çiğ olarak tüketmek bağışıklığın güçlenmesine daha olumlu bir etki sağlar."