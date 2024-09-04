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        Haberler Gündem İstanbul Sarıyer açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Sarıyer açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

        Sarıyer Türkeli Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 21:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:57
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        Arızalanan tekne kurtarıldı
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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkeli Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri yer aldı.

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        #sarıyer
        #Türkeli Feneri
        #haberler
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