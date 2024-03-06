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        Haberler Spor Voleybol Sarıyer Belediyespor:: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 |MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Sarıyer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 |MAÇ SONUCU

        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:15
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        Eczacıbaşı Dynavit, Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

        Hakemler: Recep Karakoç, Uğur Ateş

        Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Ceylan Arısan (Simay Kurt, İşil Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Aleyna Vence)

        Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Yasemin Yıldırım, Elif Şahin, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

        Setler: 25-27, 18-25, 23-25

        Süre: 81 dakika (31, 23, 27)

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