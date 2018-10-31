Sarıyer - Çaykur Rizespor sahaya çıkıyor

Türkiye Kupa 4.Tur heyecanı devam ediyor. Sarıyer, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Çaykur Rizespor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Sarıyer, son 4 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Çaykur Rizespor son 4 mücadelede 4 galibiyet, yaşadı.

İddaa'da 577 kodlu maçı oynayanlar; Sarıyer galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Çaykur Rizespor galibiyet oranı 0.00.

Sarıyer önceki hafta Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0 yenildi.

Çaykur Rizespor ise Sarıyer maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında alan Sarıyer, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Çaykur Rizespor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Çaykur Rizespor, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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