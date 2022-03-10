Sarıyer'de bir kişi evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Alınan bilgiye göre, olay İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi. Yakınları Batuhan Bozova’dan (40) bir süre haber alamadı. Bunun üzerine anne Asuman Bozova, oğlunun ev sahibi Edip Özdemir’i aradı. Uzun süre kapıyı çalıp cevap alamayan ev sahibi Özdemir, 112’yi arayarak durumu anlattı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bozova’nın kız arkadaşına ulaşarak kendisini olay yerine çağırdı. Kapıyı yedek anahtarla açmayı deneyen polis ekipleri, Bozova'nın kapının arkasında olması nedeniyle içeriye giremedi. Bunun üzerine polis ekipleri daireye balkondan girdi. Kapının açılmasıyla sağlık ekipleri de içeriye girdi.

CANSIZ BEDEN İLE BİR NOT BULUNDU

İHA'nın haberine göre; ekipler Bozova’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren Bozova'nın kız arkadaşını güçlükle sakinleştirdi. Evde yapılan aramada, masanın üzerinde “Olmadı, olamadı. Geride bıraktıklarım için özür dilerim” yazılı bir not bulundu.

Batuhan Bozova’nın kız arkadaşına olaydan kısa süre önce “Seni hep sevdim, özür dilerim” mesajı attığı öğrenildi. Mesajı olaydan saatler sonra gören kadın, yeniden ağlama krizine girdi.

Bozova’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.