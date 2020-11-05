Sarıyer'de korsan kitap operasyonu - İSTANBUL

Adana ve Şanlıurfalı ustalar yıllardır süren "kebap" tartışmasını bitirmek için Gaziantep'te buluştu

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir kitabevinde yabancı dil kitapları ve ders kayıtlarının bulunduğu çalışma CD'lerinin satıldığını belirledi.Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, 845 İngilizce kitap ile 175 CD ele geçirildi.İşlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.