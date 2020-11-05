Sarıyer'de korsan kitap operasyonu - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir kitabevinde yabancı dil kitapları ve ders kayıtlarının bulunduğu çalışma CD'lerinin satıldığını belirledi.Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, 845 İngilizce kitap ile 175 CD ele geçirildi.İşlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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