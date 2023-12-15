Sarıyer'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı
İstanbul Sarıyer'de kapalı durumdaki kuyumcu dükkanına maskeli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi
Sarıyer'de kapalı durumdaki kuyumcu dükkanına silahla ateş açan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Reşitpaşa Mahallesi Posta Yolu Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının önüne otomobille gelen maskeli şüpheli, kepenkleri indirilmiş iş yerine silahla ateş açtı.
AA'nın haberine göre; kurşunlar kuyumcu dükkanının tabelasına ve kepenklerine isabet ederken, saldırgan aynı araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatıldı.