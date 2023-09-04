Sarıyer'de metruk binada yangın paniği

Yangın, saat 01.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Suşehrililer Sokak'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısında çıktı.

Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

DHA'nnı haberine göre; çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.