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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de metruk binada yangın paniği

        Sarıyer'de metruk bina alev alev yandı

        İstanbul Sarıyer'de 2 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda söndürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 07:00 Güncelleme: 04.09.2023 - 07:00
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        Sarıyer'de metruk binada yangın paniği
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        Yangın, saat 01.30 sıralarında Ferahevler Mahallesi, Suşehrililer Sokak'ta 2 katlı metruk bir binanın çatısında çıktı.

        Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        DHA'nnı haberine göre; çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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