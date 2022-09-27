Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza sonrası motosikletten düşen Furkan Öz ve Umut Akgün yakındaki özel bir hastaneye, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Morkoç ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Furkan Öz

DHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Furkan Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Umut Akgün'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.