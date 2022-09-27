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Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de motosiklet ile otomobil trafik ışıklarında çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı

Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafik ışıklarında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Öz hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Morkoç'un kullandığı otomobil, trafik ışıklarında Furkan Öz'ün kullandığı motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLET ALEV ALDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Öz ve arkasında oturan Umut Akgün düşerek yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise alev alarak yandı.

Kaza sonrası motosikletten düşen Furkan Öz ve Umut Akgün yakındaki özel bir hastaneye, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Morkoç ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Furkan &Ouml;z
Furkan Öz

DHA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Furkan Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Umut Akgün'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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