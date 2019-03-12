Olay, saat 23.00 sularında Sarıyer PTT Evler Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, seyir halinde olan ve henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen iki otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunlar herhangi bir yere isabet etmezken, silah seslerini duyan vatandaşlar korku yaşadı. Panik içinde sokağa inen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve yunus polisi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, panik yaşayan vatandaşları da sakinleştirdi. Mahalle arasında ateş açan zanlıların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.