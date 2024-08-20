Yavaşçay, "İnsanların rahat bir şekilde ortasında yüzebileceği, etrafı kapalı yapılardı. Böylelikle insanlar içinde rahat bir şekilde vakit geçirebiliyordu. Erkekler genelde diz altı şortlarla, kadınlar da bel hizalarından diz kapaklarına uzanacak uzun kıyafetlerle giriyorlardı" diye konuştu.

Yavaşçay, "Bunlar başta denize kazıklar çakılıp, etrafı ahşapla örülerek ortasında havuz oluşturulan yapılardı. Bazıları çok büyük olurdu, bunlar umumi havuzlardı. Osmanlı'nın son dönemi cumhuriyetin başında plajlar açılmaya başlandı. Plajlardan dolayı artık insanlar deniz hamamlarına rağbet göstermedi. Yavaş yavaş bu kültür kayboldu. Osmanlı döneminde 100'e yakın deniz hamamı vardı. Maalesef, onlardan günümüze sadece 2-3 tane ulaşmış durumda. Onlardan bir tanesi de burada bulunmakta" şeklinde konuştu.