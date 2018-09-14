Sarıyer - Diyarbakır B.Ş.Diskispor karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Sarıyer, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Diyarbakır B.Ş.Diskispor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Sarıyer 6 puanla 1. sırada, Diyarbakır B.Ş.Diskispor 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sarıyer, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Diyarbakır B.Ş.Diskispor, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 340 kodlu maçı oynayanlar; Sarıyer galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Diyarbakır B.Ş.Diskispor galibiyet oranı 0.00.

Sarıyer son hafta oynanan Hatayspor maçında 0-2 yenildi.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor ise Afjet Afyonspor karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sarıyer, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Diyarbakır B.Ş.Diskispor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Diyarbakır B.Ş.Diskispor, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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