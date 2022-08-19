TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü 0:00 / 0:00

DHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, Sarıyer TEM Otoyolu Edirne istikameti Cendere yol ayrımında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Akdan (35) hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Akdan, savrulan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu sürücü Akdan sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından, sürücü Akdan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden çıkarılan sürücünün cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri yolun temizlenmesinin ardından kapattığı şeritleri açtı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.