Sarıyer’de hasarlı kazaya karışan sürücü, otobüsün çarpması sonucu öldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda hasarlı kazaya karışan sürücü, yola uyarı levhası koymak isterken otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Otoyolun Sarıyer geçişinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, hasarlı trafik kazasına karıştı.
Kazanın ardından yola uyarı levhası koymak isteyen sürücüye, aynı yönde seyreden şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı.
Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otobüs şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sürücünün cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.