Sarıyer’de plaj çalışanı denizde ölü bulundu - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi’nde denizde ceset gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin iki gündür kendisinden haber alınmayan Orçun Purcu’ya (31) ait olduğu belirlendi.Purcu’nun, plajda çalıştığı ve geceleri teknede kaldığı öğrenildi. Purcu’nun cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR