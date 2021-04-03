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Şarkıcı Altay kaç yaşında? Altay kimdir, nerelidir?

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Altay, İbo Show'a konuk oldu. Bir süredir ekranlarda yer alan şarkıcı Altay'ın hayatı merak ediliyor. Altay, güçlü sahnesi ile de tanınıyor.

Şarkıcı Altay kaç yaşında? Altay kimdir, nerelidir?

Şarkıcı Altay'ın gerçek ismi Mehmet Altay Biber'dir. Birçok albüm çıkarmıştır. 2000 yıllarından itibaren tanınmaya başlanan Altay'ın hayatı araştırılıyor. Altay kimdir? Altay kaç yaşındadır?

ALTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı Altay 1970'da doğmuştur. 51 yaşındadır. İlk albümü 30 yaşındayken, 2000 yılında çıktı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

Albümleri

2000 - Kalpsizsin
2001 - Yolcu Yolunda Gerek
2002 - Seninle
2004 - Anadolu'dan Dünyaya
2006 - Öyle Olsun
2007 - Zor Bulursun
2009 - Sana Bayılıyorum
2013 - Berduş
2017 - Ziyaret

Singleları

2011 - Elma
2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)
2016 - Yolcu Yolunda Gerek
2018 - Kalp Gözüm
2019 - Keşke Aramasaydın
2020 - İki Satır

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