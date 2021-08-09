Yumruklar havada uçuştu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Güllü (47), kavgaya karıştı. Fethiye'nin Çalış semtinde kamp alanı işleten sanatçı, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi Erdal Bolatcan ile davalık oldu.

Magazin D'nin haberine göre; 47 bin TL'yi bulan borç yüzünden Bolatcan ile kavga etti. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp ettiği iddia edilen Güllü gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri sanatçı, kızı ve yardımcısını karakola götürdü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahibi Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.