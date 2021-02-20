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Şarkıcı Latif Doğan nereli? Latif Doğan kimdir ve kaç yaşında? Latif Doğan evli mi, eşi kim?

Latif Doğan nereli? Sorusu İbo Show konuklarından biri olması nedeniyle araştırılıyor. Türkücü Latif Doğan 'Küstüm' şarkısıyla çıkış yapmıştır. Peki, Şarkıcı Latif Doğan kimdir? Latif Doğan nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi...

Şarkıcı Latif Doğan nereli? Latif Doğan kimdir ve kaç yaşında? Latif Doğan evli mi, eşi kim?

Latif Doğan hakkında araştırmalar İBO Show'a konuk olmasının ardından hız kazandı. Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Latif Doğan'ın eşi kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Şarkıcı ve söz yazarı olan Latif Doğan'ın adının duyulması ise bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra olmuştur. Peki, Şarkıcı Latif Doğan nereli? Latif Doğan kimdir ve kaç yaşında? Latif Doğan evli mi, eşi kim? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

LATİF DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Latif Doğan 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman Besni'de dünyaya gelmiştir. Ünlü şarkıcı Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ise bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde olmuştur.

Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şovu yapmaya başlamıştır.

Latif Doğan 1987 yılında Emine Doğan Abbasoğlu ile evlenmiş ve bu evliliğinden üç tane çocukları olmuştur.

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