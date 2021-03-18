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Şarkıcı Mustafa Sandal'ın kitabında Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın yazdığı kitapta sunucu Defne Samyeli'ye "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcılık, beraat talebinde bulundu.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın kitabında Defne Samyeli'ye
AA

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Mustafa Sandal katıldı, müşteki Defne Samyeli'yi ise avukatı temsil etti.

Duruşmada savunma yapan Sandal, kitapta Samyeli ile ilgili kısımların "iltifat" olduğunu belirterek, "Arkadaştık, yaşadığımız arkadaşlık ilişkiye doğru gidiyordu. O günkü düşünce yapım gereği kendisine görüşmemizin doğru olmayacağını aktarmıştım. Kendisi de sağlam bir şekilde durdu. Benim bu düşüncemden dolayı aramızda bir şey yaşanacaksa da yaşanmamış oldu. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım. Ben aslında kitapta herhangi bir ilişki yaşanmadığını, ilişkinin başlamadığını vurguladım." ifadelerini kullandı.

Samyeli'nin üzüntüsünü duyunca şaşırdığını ve söz konusu ifadeleri kitaptan çıkardığını anlatan Sandal, suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Söz alan Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, durumun müvekkilinin saygınlık ve şerefine zarar verdiğini savundu.

- Savcılık mütalaasında beraat istendi

Müşteki Defne Samyeli'nin müdahilliğine karar veren mahkeme, duruşma savcısına esasa ilişkin görüşünü sordu.

Mütalaada, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için fiilin, kişinin belirtilen kişilik haklarını rencide edecek ve aşağılayacak nitelikte olması gerektiği, kitapta kullanılan ifadelerin nezaket sınırları içerisinde kalmasının, ifadeleri kullanan kişinin kendisini anlatabilme yeteneği ve gücüne bağlı olduğu, bu kapsamda sanığın müdahile yönelik dava konusu sözlerinin "hakaret" suçunu oluşturmadığı ve suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediği vurgulandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Sandal'ın "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Duruşmadan sonra açıklama yapan Mustafa Sandal, "Böyle bir meseleyle adli makamımızı meşgul ediyor olmaktan dolayı şu an gerçekten çok üzgünüm. Mahkeme ne karar verecekse ona da saygı duyarız. Haftaya da zaten karar verecek, savcı da beraat istedi." dedi.

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