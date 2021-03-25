Şarkıcı Mustafa Sandal, sunucu Defne Samyeli'ye

AA

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Sandal ve müdahil Defne Samyeli'yi avukatları temsil etti.

Geçen celse verilen mütalaaya karşı beyanı sorulan müdahil avukatı Ömer Eldem, Sandal'ın kitabında müvekkili Defne Samyeli ile ilişki yaşadığını açıkça ifade ettiğini belirterek, "Bir ifadenin onur ve saygınlığı rencide edici boyutta olup olmadığı, kişinin toplum içindeki konumuna göre değişmektedir. Müvekkilim tüm toplum tarafından tanınan bir kişidir. Özel hayatına yapılan bu yakıştırma, müvekkilimizin şeref ve saygınlığına açıkça zarar vermiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise karşı tarafın kitapta hayal ürünü bir şey yazılmış gibi yansıtmaya çalıştığını belirterek, Sandal ile Samyeli'nin bir kaç arkadaşlarıyla beraber göründükleri 1990'lı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı mahkemeye sundu. Suç unsurlarının oluşmadığını, zorlama ve ima yoluyla suç isnadı yapılamayacağını öne süren Kurban, müvekkilinin beraatini istedi.

Fotoğrafın mahkemeye sunulması üzerine tekrar söz alan müdahil Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, "İkilinin 26 yıldır tanıştıklarını biz de söylüyoruz. Sanık avukatı, müvekkilinin fotoğraftaki tüm kadınlarla ilişki yaşadığını söylüyorsa bizim açımızdan sıkıntı yok." dedi.

Son sözlerin sorulmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa Sandal'ın, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" adlı kitabında, Defne Samyeli'ye yönelik kullandığı ifadelerle "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.