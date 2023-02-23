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Şarkıcı Züleyha Ortak olanlara sessiz kalamadı! Sosyal medya hesabından ateş püskürdü!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde can kayıplarına, bina yıkımlarına yol açan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle bazı ünlü isimler halen bölgeden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Şarkıcı Züleyha Ortak ise, sosyal medya hesabından bölgeye giden bazı isimler hakkında sosyal medya hesabından öfke kustu.

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  • Şarkıcı Züleyha Ortak olanlara sessiz kalamadı! Sosyal medya hesabından ateş püskürdü!

    Kahramanmaraş'da meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Sivas, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye'yi etkisi altına alan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkileri halen devam ediyor. Bazı illerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazılarında enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. 
  • Şarkıcı Züleyha Ortak olanlara sessiz kalamadı! Sosyal medya hesabından ateş püskürdü!

    Depremin etkileri sebebiyle yardım için bölgeye bazı ünlü isimler intikal etti. Şarkıcı Züleyha Ortak deprem bölgesinden yapılan paylaşımlara ''Şov için bölgeye gidenlerden utanıyorum'' sözleriyle tepki gösterdi...
  • Şarkıcı Züleyha Ortak olanlara sessiz kalamadı! Sosyal medya hesabından ateş püskürdü!

    “ŞOV İÇİN BÖLGEYE GİDENLERDEN UTANIYORUM”

    Züleyha Ortak öfkesini şu sözlerle dile getirdi; ''Öfkesini kontrol edemeyen, şov için bölgeye giden, bas bas bağırıp oradaki acılı insanların acısına acı katanlardan utanıyorum!''
  • Şarkıcı Züleyha Ortak olanlara sessiz kalamadı! Sosyal medya hesabından ateş püskürdü!

    İşte Züleyha Ortak'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım...
  • Şarkıcı Züleyha Ortak olanlara sessiz kalamadı! Sosyal medya hesabından ateş püskürdü!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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