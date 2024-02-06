Sarkık kollar için evde yapabileceğiniz pratik egzersizler ve beslenme önerisi

TERS ELLE ŞINAV

Şınavın bu versiyonu normal şınav gibi görünebilir ancak bu egzersizde ellerinizi nereye koyduğunuz önemlidir. Elinizin yerleşimi sadece tricepslerinizi çalıştırmakla kalmaz, aynı zamanda omuz ve dirsek arasındaki üst kolun önündeki büyük bir kas olan bicepslerinizi de hedefleyerek üst kollarınızın her iki tarafının da şekillenmesine yardımcı olabilirsiniz.