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Haberler Televizyon Şarkılar Bizi Söyler 18 Aralık konukları! Bu hafta kimler var?
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Şarkılar Bizi Söyler 18 Aralık konukları... Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları merak ediliyor. Her hafta farklı bir konsept ile Kanal D ekranlarında yayınlanan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 18 Aralık Cumartesi konukları belli oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte cevabı

Şarkılar Bizi Söyler 18 Aralık konukları! Bu hafta kimler var?

Televizyon ekranlarının eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzikseverlere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 18 ARALIK KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Şarkılar Bizi Söyler 18 Aralık konukları Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz olacak.

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