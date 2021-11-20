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Şarkılar Bizi Söyler 20 Kasım konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak?

Şarkılar Bizi Söyler'e bu akşam konuk olacak isimler araştırılıyor. Bu hafta arabesk şarkılar konseptiyle seyirciyle buluşacak olan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak isimler belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak? İşte Şarkılar Bizi Söyler 20 Kasım Cumartesi konukları

Şarkılar Bizi Söyler 20 Kasım konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak?

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzikseverlere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı 20 Kasım Cumartesi akşamı konukları Bülent Serttaş, Ceylan, Altay ve Berdan Mardini olacak.

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