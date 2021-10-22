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Şarkılar Bizi Söyler 23 Ekim konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 23 Ekim Cumartesi akşamı konukları belli oldu. Her hafta birbirinden renkli konuklarla şarkılara ses veren Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana geliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler 23 Ekim Cumartesi konukları

Şarkılar Bizi Söyler 23 Ekim konukları kim? Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta kim konuk olacak?

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzikseverlere keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. İlk bölümü 25 Şubat'ta yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı 23 Ekim Cumartesi akşamı konukları Rubato, Melek Mosso, Bilal Sonses ve Özgür Alter olacak.

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