Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yerine Star Wars filmi ekranlara geliyor. Programın sevenleri ise Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve Şarkılar Bizi Söyler neden yok sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

ŞARKILAR SENİ SÖYLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Programın yerine Star Wars filminin getirilmesi üzerine akıllara "Şarkılar Bizi Söyler bitti mi, neden yok?" sorularını getirdi.

Bitlis-Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin hayatını yitirmesi, 4 askerimizin ise yaralanması nedeniyle Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yayından kaldırıldı.

Sevilen program önümüzdeki hafta 11 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek...