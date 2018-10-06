‘Şarkılar Seni Söyler’ Müzikali, 4 Ekim’de gerçekleştirilen basın toplantısı ile aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 90 kişilik dev kadroyla sezon açılışını yaptı.

Geçmişteki gazino hayatını konu alan müzikalde, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Zerrin Özer ve Türkan Şoray gibi sanatçılara hayat veriliyor.

20 Ekim 2018’de izleyicilerle buluşacak müzikalin yönetmenliğini Müjdat Gezen üstleniyor.

Yıllardır televizyonda Zeki Müren taklidiyle bizleri güldüren Fatih Ürek ise Zeki Müren’e hayat veriyor. Türkan Şoray’a olan benzerliğiyle akıllarda yer eden Melike İpek Yalova ise Türk sinemasının sultanı rolüyle karşımıza çıkıyor.

Müzikalin kadrosundaki dikkat çeken diğer isim ise başarılı taklitleriyle günümüzün yeni yetenekleri arasında yer alan Fehmi Dalsaldı.

Özlediğimiz usta oyuncu Cüneyt Arkın ise ‘Şarkılar Seni Söyler’ Müzikali ile karşımıza çıkıyor.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop ve Batı Müziği eserleriyle bezeli müzikalde oyunculara profesyonel bir bale topluğu eşlik ediyor.

Semiha Yankı’nın ‘Seninle Bir Dakika’ diyeceği muhteşem şovda, Hayko da gür sesiyle taverna müziği ile keyifli anlar yaşatacak.

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