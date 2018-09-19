Erol Evgin, geçtiğimiz akşam BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu. Sahnesini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, 'İçimdeki Fırtına', 'Rüya', 'Ateşle Oynama', 'Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım' gibi şarkılarını konserine izleyen 5 bin kişiyle birlikte söyledi.

Sahneye beyaz pantolon, beyaz gömlek üzerine giydiği lila rengi ceketle çıkan sanatçı, konserini “Bu akşam bana harika bir koro eşlik etti. Yarın biraz ballandırarak anlatın. Adam hâlâ çok yakışıklı, sesi hiç değişmemiş, modayı takip ediyor demeyi unutmayın” sözleriyle kahkahalar ve alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

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