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        Haberler Gündem Güncel Şarkışla'da lösemili çocuklar için kermes | Son dakika haberleri

        Şarkışla'da öğrencilerden lösemili çocuklar için kermes

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla okulda kermes düzenledi. Öğretmen Elif Bilgin, etkinliğe destek veren öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Minik yüreklerin bu anlamlı çabası hepimize umut veriyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:07
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        Şarkışla'da lösemili çocuklar için kermes
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla okulda kermes düzenlendi.

        Kahraman Köseoğlu İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Elif Bilgin öncülüğünde, velilerinin desteğiyle hazırladıkları yiyecekleri açtıkları kermeste satışa sundu. Kermesten elde edilen gelir lösemili çocuklar yararına bağışlanacak.

        Öğretmen Elif Bilgin yaptığı açıklamada, etkinliğe destek veren öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Minik yüreklerin bu anlamlı çabası hepimize umut veriyor" dedi.

        Öğrenciler adına konuşan Muhammed Miraç Köseoğlu ise öğretmenleri nezaretinde farkındalık oluşturduklarını söyledi.

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