Şarkışla'da lösemili çocuklar için kermes

Şarkışla'da öğrencilerden lösemili çocuklar için kermes Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla okulda kermes düzenledi. Öğretmen Elif Bilgin, etkinliğe destek veren öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Minik yüreklerin bu anlamlı çabası hepimize umut veriyor" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 05.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:07 facebook

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