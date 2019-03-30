Sarmaşık toplamaya giden kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Dalbahçe Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin Akdeniz, sarmaşık toplamak için ormanlık alana gitti.

AA'nın haberine göre bir süre kendisinden haber alamayan ve Akdeniz'i aramak için ormanlık alana giden yakınları, Akdeniz'i yol kenarında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Selahattin Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Akdeniz'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.