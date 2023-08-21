Sarp kayalıklarda yaban arılarının izini sürüyorlar

Bu işin profesyonellik istediği için herkesin cesaret edemediğini vurgulayan Can, şöyle konuştu:

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"Yukarıda bal varsa aşağıda da ölüm var. Herkes bu riski göze almıyor. Biz riskleri göze alarak bu işi yapıyoruz. Çıkacağımız yerde bal da olmayabiliyor. Bazen 'Parayla mı satıyorsunuz?' diye soruyorlar.