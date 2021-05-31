Sarp Sınır Kapısı'nda içinde yılan zehri olduğu düşünülen 110 tüp ele geçirildi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(AB ile) siyasi temasların kurulması için zamanın geldiğini düşünüyoruz"

AA

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen Gürcistan vatandaşı B.B'nin kullandığı minibüsü, polis giriş pasaport işlemlerinin ardından şüphe üzerine arama hangarına sevk etti.

Aramada, aracın değişik bölümlerine saklanmış 12 ahşap kutu içerisinde 120 arı ele geçirildi.

Sürücü B.B'nin üzerinde yapılan aramada ise yeleğinin ceplerinde poşete sarılmış vaziyette, içinde kobra yılanı zehri olduğu değerlendirilen 110 tüp bulundu.

Şüpheli hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına 5607 sayılı kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.