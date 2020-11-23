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Sars aşısı bulundu mu? Dünya sars alarmına geçti!

Sars aşısı bulundu mu? Geçtiğimiz akşam Çin Şangay'da 14 bin kişinin karantinaya alınması "Sars virüsü tespit edildi" iddialarına yol açmış korkutan haber ise Irak'tan gelmişti. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Kurumu Süleymaniye'de bir hastada Sars virüsüne rastlandığını duyurdu. Peki, Sars aşısı bulundu mu? İşte, merak edilen detaylar

Sars aşısı bulundu mu? Dünya sars alarmına geçti!

Sars aşısı bulundu mu? Çin'de geçtiğimiz gün Şangay'daki havalimanında 14 bin kişi karantina altına alındı. Kargo çalışanında korona virüsü tespit edildiği için havalimanındakilerin karantinaya alınması sonrası sosyal medyada "Çin'de Sars virüsü tespit edildi!" iddiasını beraberinde getirdi. Öte yandan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Kurumu Süleymaniye'de bir hastada Sars virüsüne rastlandığını duyurdu. Peki, Sars aşısı bulundu mu? İşte, detaylar...

SARS AŞISI BULUNDU MU?

Hemen belritelim ki Sars aşısı henüz bulunmadı. Çalışmalar ise devam ediyor. Hastalıkta temel tedavi ortaya çıkan solunumsal sorunlara yönelik destek tedavisi, gerekirse oksijen ve ARDS geliştiğinde invasiv mekanik ventilasyondur.

SARS VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖDLÜ?

Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.

SARS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

İnkübasyon dönemi genellikle 2-7 gündür. Ancak 10 güne kadar da uzayabilir. Hastalık ateş (38 dereceden fazla),üşüme titreme gibi prodromal belirtilerle başlamakta bazen başağrısı, düşkünlük, kas ağrısı görülmektedir. Hastalığın başlangıcında bazı olgularda hafif solunum belirtilerine de rastlanmıştır. Döküntü, nörolojik veya gastrointestinal bulgulara rastlanmamaktadır.
Üç ile yedi gün sonra alt solunum fazı başlar. Balgamsız, kuru öksürük veya dispne şeklinde başlayıp hipoksemiye kadar uzanabilir. Olguların %10-20’sinde solunum yetmezliği çok ciddi boyutlara ulaşır. Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. SARS’ın mortalitesi yaklaşık %3 olarak belirtilmektedir.

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