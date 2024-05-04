Sarunas Jasikevicius: Bu kesinlikle bizim tablomuz değil

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında konuk ettiği Monaco'ya 65-62 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takım gibi oynayamadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, sözlerine rakiplerini tebrik ederek başladı.

Maçın sonunda yaşanan olaylar için rakiplerinden özür dileyen Jasikevicius, "Bu kesinlikle bizim tablomuz değil. Bahaneler arayıp böyle bir kültür yaratmamamız lazım. Takım gibi oynamadık ve Monaco problem yarattı. Sorumluluk almamız lazım. Oyun kurucularımız gerekli oyunu yaratamadı. Elinde top olan kendi çözüm üretmeye çalıştı ve bu bizim için negatif bir durumdu." diye konuştu.