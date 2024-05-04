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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Bu kesinlikle bizim tablomuz değil - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Bu kesinlikle bizim tablomuz değil

        THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında konuk ettiği Monaco'ya 65-62 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 00:42 Güncelleme: 04.05.2024 - 00:42
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        "Bu kesinlikle bizim tablomuz değil"
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        THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında konuk ettiği Monaco'ya 65-62 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takım gibi oynayamadıklarını söyledi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, sözlerine rakiplerini tebrik ederek başladı.

        Maçın sonunda yaşanan olaylar için rakiplerinden özür dileyen Jasikevicius, "Bu kesinlikle bizim tablomuz değil. Bahaneler arayıp böyle bir kültür yaratmamamız lazım. Takım gibi oynamadık ve Monaco problem yarattı. Sorumluluk almamız lazım. Oyun kurucularımız gerekli oyunu yaratamadı. Elinde top olan kendi çözüm üretmeye çalıştı ve bu bizim için negatif bir durumdu." diye konuştu.

        Pozitif düşünmeleri gerektiğini de aktaran Jasikevicius, "Hala beşinci maça çıkma şansımız var. Birinci maçtan itibaren çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık ve en iyi oyuncularımızdan biri yoktu. Şimdi neyi eksik yaptığımıza bakacağız. Topu çok elimizde tuttuk, çok iyi mücadele ettik. Onların kader maçı olmasına rağmen onlardan daha istekliydik ama çok hata yaptık ve sabırsızdık." ifadelerini kullandı.

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