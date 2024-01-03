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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor

        THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 00:02 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:02
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        "Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor"
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        THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı rakibi tebrik etti.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "40 dakika boyunca daha sağlam durduklarını düşünüyorum. Yapmamız gereken şeyler vardı ama yapmadık. İlk yarıda 9 top kaybı yaptık. İkinci yarıda da benzer hatalar oldu. Genel olarak iyi değildik. Çok iniş, çıkışlar oldu. Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor." diye konuştu.

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