Borsada piyasa değeri en yüksek şirket haline gelen ve 321 milyon 440 liraya ulaşan Sasa'ya ilişkin borsada bazı tedbirler alındığı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak borsadan yapılan açıklama ve ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...