Sasa'da tedbirler sonrası dalgalanma 0:00 / 0:00

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Borsa İstanbul tarafından Sasa Polyester hisselerine yönelik alınan tedbirler sonrası hisselerde büyük bir dalgalanma yaşandı.

Sasa hisseleri geçen haftayı 143.5 liradan kapatmıştı. Sabah saatlerinde hisseler yüzde 5.3 düşüşle 135.9 liraya kadar geriledi. Ardından 140.3 liraya yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Ancak ardından yeniden 139 liraya geriledi. Saat 11.10 itibarıyla ise 148.20 liraya çıktı. Hisselerdeki günlük yükseliş yüzde 3.3 oldu.

BORSADAN ÖNLEMLER

Borsa İstanbul'dan cuma günü yapılan açıklamaya göre Sasa Polyester hissesinde 7 Kasım 2022'den itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak.

Bunun yanında Sasa'da halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 6 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.