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Araştırmanın baş yazarlarından Profesör Yevgenia Kozorovitskiy, “Kronik uyku kaybı iyi araştırıldı ve bunun zararlı etkileri geniş çapta belgelendi. Uyku kaybının güçlü bir antidepresan etkisi yarattığını ve beyindeki bağlantıları yeniden yapılandırdığını bulduk.

“Bu, uykusuz bir gece gibi sıradan aktivitelerimizin beyni birkaç saat gibi kısa bir sürede nasıl temelden değiştirebileceğinin önemli bir hatırlatıcısı" dedi.