Şaşırtan araştırma: Uykusuz kalmak vücutta antidepresan etkisi yaratıyor
Genellikle uykusuz kalmak insanı yorgun ve bitkin hissettirirken yapılan son çalışmaya göre uykusuz kalmak vücutta antidepresan etkisi gösteriyor
UYKUSUZ KALINCA BEYİN KENDİNİ ZİNDE HİSSEDİYOR
ABD merkezli Northwestern Üniversitesi'nden nörobiyologların bulgularına göre geceleri uykusuz kalmak depresyonu tersine çevirebilir. Vücut kendisini fiziksel olarak bitkin hissetmesine rağmen, beyin bu durumdan mutlu oluyor ve zinde hissediyor.
KİŞİ BİTKİN OLMASINA RAĞMEN NEŞELİ HİSSEDİYOR
Bu durumu dopamin salımına bağlayan uzmanlar, akut uyku kaybı dönemlerinde sadece dopamin salınımın artmadığın aynı zamanda nöronların bağlantılarını değiştirme yeteneği de geliştirdiğini söylüyor. Böylelikle kişinin ruh hali daha neşeli gözükebiliyor.
Yapılan araştırma ketamin gibi hızlı etkili antidepresanların nasıl çalıştığının daha iyi anlaşılmasına fayda sağlayabilir. Ayrıca antidepresan ilaçlar için farklı hedeflerin belirlenmesine olanak oluşturabilir.
Araştırmanın baş yazarlarından Profesör Yevgenia Kozorovitskiy, “Kronik uyku kaybı iyi araştırıldı ve bunun zararlı etkileri geniş çapta belgelendi. Uyku kaybının güçlü bir antidepresan etkisi yarattığını ve beyindeki bağlantıları yeniden yapılandırdığını bulduk.
“Bu, uykusuz bir gece gibi sıradan aktivitelerimizin beyni birkaç saat gibi kısa bir sürede nasıl temelden değiştirebileceğinin önemli bir hatırlatıcısı" dedi.