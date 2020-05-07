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Şaşırtan olay! Kiraladığı lüks aracı denize attı

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, kiraladığı lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

kiraladığı aracı denize attı
İHA

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, kiraladığı lüks cipi çalıştırarak denize attı.

İHA'nın haberine göre olay, dün Urla'da bulunan Karantina Adası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme ilçesinden kiraladığı araç ile ada girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park ettiği aracında bir süre bekleme yaparken, bu esnada aracı ve kendisini fark eden bir vatandaş durumdan şüphelenip, cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı lüks cipi çalıştırarak denize sürdü. Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini araçtan dışarı attı. Lüks cip denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılırken, konuyla alakalı emniyet güçlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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