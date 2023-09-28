Şaşırtıcı derecede yüksek IQ'ya sahip olan 8 ünlü!
Ünlü isimler genellikle yetenekleriyle tanınıyor. Yeteneklerinin yanı sıra zekalarıyla da bilinen 8 yüksek IQ'ya sahip ünlüyü sizler için derledik.
BEN AFFLECK - IQ 154
Ben Affleck Massachusetts'teki Rindge Latin okuluna gitti. Ardından Vermont Üniversitesi'ni kazandı. Birkaç ay İspanyolca öğrendikten sonra okulu bıraktı.
2013 yılında Brown Üniversitesi'nden güzel sanatlar alanında 6 fahri doktora derecesinden birisini kazandı. Affleck'in IQ seviyesi dahilere yakındır.
LİSA KUDROW - IQ 154
Friends dizisinden tanıdığımız Lisa Kudrow Vassar Koleji'nden mezun olduktan sonra sinir bilimi alanında kariyerine devam etti. Oyunculuk dünyasına adım atmadan önce baş ağrısı uzmanı olan babası ile 8 yıl çalıştı. Baş ağrısı üzerine klinik çalışmaları bile bulunuyor.
QUETİN TARANTİNO - IQ 160
Tarantino üniversiteye gitmedi ve 15 yaşında okulu bıraktıktan sonra sinemada mübaşir olarak çalışmaya başladı. Senaryolar yazan Tarantino "Okuldan nefret ediyordum. Eğer okulda kalsaydım üniversiteyi gerçekten seveceğimi pek bilmiyordum. Yaşadığım ortaokul döneminin okulun en kötü dönemi olacağını bilecek kadar farkında değildim" diyor.
MATT DAMON - IQ 160
Matt Damon Harvard Üniversitesi'nde İngilizce okudu ancak mezun olmadı. Oyunlar yazmayı seviyordu ve oyuncu olacağını biliyordu. Bir defasında ödevi için tek perdelik bir oyun yerine 3 perdelik bir film yazdı.
ASHTON KUTCHER - IQ 160
Kutcher oyunculuk ve modellik yapmadan önce Lowa Üniversitesi'nde biyokimya mühendisliği okudu. Kutcher aynı zamanda başarılı bir teknoloji girişimcisidir.
CİNDY CRAWFORD - IQ 154
Cindy Crawford Northwestern Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okudu ve model olarak keşfedildi. İlk modellik sözleşmesini 1984'te imzaladı ve parayı bursuna ek olarak kulladnı. Ancak daha sonra okulu bırakarak modelliğe yöneldi.
LADY GAGA - IQ 166
Gaga, New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu'nda müzik ve tiyatro eğitimi aldı. Gaga lise yıllarının zor geçtiğini dile getiriyor.
ROWAN ATKİNSON - IQ 178
Rowan Atkinson'ın IQ seviyesi nüfusun yalnızca yüzde 0,1 birinde bulunuyor. Ünlü oyuncu Birleşik Krallık'taki 2 prestijli üniversitede eğitim gördü. Newcastle Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'de Elektrik Mühendisliği okudu.
Kaynak. Bright Side