Slavlar, Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz Ruslar Doğu Slavları grubuna giriyor. Polonyalılar (Lehler),Çekler ve Slovaklar Batı Slavları grubunda. Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar, Slovenler ve Makedonlar ise Güney Slavları grubunda yer alıyor. Slavların köle ticaretiyle iç içeliği, yaygın bir şekilde 'Slav' ve 'slave' (köle) sözcüklerinin eş anlamlı oldukları düşüncesine yol açıyor. Bunun haricinde Slavlar güzelliğiyle de dikkat çeken bir toplum. 'Slavorum' isimli sosyal medya hesabı tanınmış ünlülerle, onlara çok benzeyen Slavları bulup yan yana getiriyor. İşte Slavlardan dünya starları çıkabileceğini kanıtlayan kareler...

Angelina Jolie