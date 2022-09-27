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Haberler Gündem 3. Sayfa Şaşkına çeviren kaza! Trafikte yan yan ilerleyip gişelere çarptı - Güncel haberler
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Tuzla'da yan yan ilerleyen kamyon gişelere çarptı

İstanbul TEM Otoyolu akılalmaz bir kazaya sahne oldu. Olayda, trafikte yan yan ilerleyen bir kamyon gişelere çarptı. O anlar ise arkadaki araç tarafından görüntülendi

Şaşkına çeviren kaza! Trafikte yan yan ilerleyip gişelere çarptı - Güncel haberler
Şaşkına çeviren kaza! Yan yan ilerleyip gişelere çarptı
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İHA

Tuzla’da TEM Otoyolu'nda trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri şaşırttı. Şekerpınar Gişeleri'nden geçmeye çalışan kamyon gişelere çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Tuzla’da TEM Otoyolu'nda Şekerpınar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri hayrete düşürdü. Trafikte tehlike saçan kamyon gişelerden çıkarken duvara çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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