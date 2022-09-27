Şaşkına çeviren kaza! Yan yan ilerleyip gişelere çarptı

Tuzla’da TEM Otoyolu'nda trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri şaşırttı. Şekerpınar Gişeleri'nden geçmeye çalışan kamyon gişelere çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Tuzla’da TEM Otoyolu'nda Şekerpınar mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri hayrete düşürdü. Trafikte tehlike saçan kamyon gişelerden çıkarken duvara çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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