Şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak: Ülkelerin garip davranış biçimleri

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BAHŞİŞ

Garson veya taksi şoförü gibi hizmet çalışanlarına bahşiş vermek bulunduğunuz ülkeye göre cömert veya aşağılayıcı bir durum olabilir. Örneğin, birçok Avrupa ülkesinde comert bir bahşiş verilmesi beklenir ve bazılarında faturanıza hizmet ücreti de eklenir. Güney Kore, Çin veya Japonya gibi bazı Asya ülkelerinde ise bahşiş yaygın değildir, hatta çalışana hakaret olarak değerlendirilebilir ve bundan kaçınılmalıdır.

Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Okyanusya ülkelerinde de bahşiş genellikle beklenmez.