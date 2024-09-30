Sason-Muş yolu yeniden açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Sason-Muş yolu açıldı
Batman'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Sason-Muş yolu ile Bayramlar köyü yolu ekiplerin çalışması sonrasında yeniden ulaşıma açıldı
Giriş: 30.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:58
Batman'da etkili olan sağanak sonrası Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda Sason-Muş yolu ile Bayramlar köyü yolu ulaşıma kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yol, dozer, greyder ve kepçelerin uzun süren çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
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